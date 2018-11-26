Полиция ищет пострадавших от блокирования дорог "евробляхерами"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Львовская полиция призывает граждан, пострадавших от блокирования автодорог в регионе владельцами автомобилей на европейских номерах, обращаться с заявлениями в участки полиции. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Лививський области, передает УНН.
"Сотрудники полиции Львовской области призывают граждан, которые понесли материальный или моральный ущерб вследствие ограничения движения на пограничных переходах, расположенных во Львовской области, обращаться с соответствующими заявлениями по месту совершения правонарушения", - говорится в сообщении.
Напоминаем, по факту блокирования транспортных коммуникаций во Львовской области правоохранители открыли уголовное производство.