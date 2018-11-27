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За фактом блокування доріг біля КПП на Закарпатті відкрито провадження

За фактом блокування доріг біля КПП на Закарпатті відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом блокування доріг у Закарпатській області. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

“За фактом блокування дороги в Ужгороді було відкрито кримінальне провадження за статтею 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій)”, — повідомили у поліції

Крім того, у поліції додали, що наразі зафіксовано повне блокування дороги з боку громадян у Малому Березному (КПП), часткове — Ужгород та Чоп (КПП).

Додамо, що кримінальні справи за фактом блокування доріг також відкриті правоохоронними органами Львівської та Волинської областей.

Нагадаємо, львівська поліція закликає громадян, які постраждали від блокування автодоріг у регіоні власниками автомобілів на європейських номерах, звертатися із заявами до відділків поліції.

Як повідомляв УНН, 25 листопада, власники автомобілів на єврономерах почали перекривати пропускні пункти на кордоні.

Українські Національні Новини

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