За два дня КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом пересекли более 2,5 тыс. человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91689 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103599 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129276 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108799 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128965 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101664 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102411 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104151 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101984 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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За два дня КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом пересекли более 2,5 тыс. человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В течение 9-10 августа КПВВ на админчерте с временно оккупированным Крымом пересекли в обоих направлениях 2626 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"С 00:00 9 августа по 00:00 11 августа КПВВ на админчерте в Херсонской области из АР Крым пересекло в обе стороны 2626 человек. На выезд во ВОТУ АР Крым 1277 человек и 90 транспортных средств. На въезд на материковую часть Украины 1349 человек и 125 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в Миниреинтеграции обобщили практику гуманитарных оснований для учета при принятии решений о предоставлении права на въезд и выезд с временно оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как сообщалось в УНН, решением правительства Украины было приостановлено проезд через КПВВ на админчерте с Крымом с 9 августа 2020 года по 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей.

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