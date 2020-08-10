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Мінреінтеграції надало перелік підстав для перетину КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Мініреінтеграції узагальнили практику гуманітарних підстав, для врахування при ухваленні рішень щодо надання права на в’їзд та виїзд з тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя. Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.

"Мініреінтеграції проводить робочі консультації з представниками громадянського суспільства щодо практики застосування тимчасових обмежувальних заходів при перетині КПВВ на адмінмежі з АР Крим через пандемію коронавірусу. За результатами таких консультацій, узагальнено практику гуманітарних підстав, для врахування при ухваленні рішень щодо надання права на в’їзд/виїзд до/з тимчасово окупованої території України", - інформують у пресслужбі.

Зазначені підстави включають, зокрема:

1. Необхідність дотримання принципу єдності сім’ї. У випадках спільної подорожі членів сім’ї, що мають різну реєстрацію місця проживання, за наявності підстав для перетину лінії розмежування/адміністративної межі хоча б у одного члена сім’ї, інші члени сім’ї також допускаються до перетину. Допускається перетин лінії розмежування/адміністративної межі дитиною без супроводу з метою возз’єднання із сім’єю, за умови відсутності підстав до перетину лінії розмежування/адміністративної межі у супроводжуючої особи, проте одночасно з іншої сторони лінії розмежування/адміністративної межі дитину має очікувати уповноважена особа (один із батьків, опікун, інша уповноважена особа).

2. Випадки смерті близьких родичів (необхідність організації поховання) або важкої хвороби близьких родичів (підставою можуть бути копії довідок про смерть, медичних довідок, копії паспортів хворих або померлих).

3. Випадки тяжких та хронічних хвороб (інсулінозалежний діабет, онкологічні захворювання, потреба в антиретровірусній, протитуберкульозній терапії), необхідність поповнення запасів ліків та проходження регулярного лікування чи терапії (підставою можуть бути копії медичних довідок, рецептів).

4. Випадки перетину лінії розмежування/адміністративної межі особами, які не мають зареєстрованого місця проживання на підконтрольній/непідконтрольній уряду України території, проте вони можуть в інший спосіб підтвердити факт постійного проживання на цій території (підставою можуть бути копії паспортів родичів чи членів сімей, які проживають у напрямку слідування, документи чи копії що підтверджують право власності на нерухоме майно або місце роботи).

5. Випадки, коли особа має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання у третій країні та за наявності підтвердження запланованої евакуації до цієї держави (підставою можуть бути посвідки на проживання, білети, листування).

6. Подача абітурієнтом (в тому числі за участі одного з батьків чи опікуна) документів для вступу до закладів освіти, участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, а також складання студентами іспитів у закладах освіти.

7. Інші випадки, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою лінії розмежування/адміністративної межі у будь-якому напрямку з гуманітарних міркувань, або з метою запобігання порушення основоположних прав (наприклад, у випадку політичного переслідування на окупованій території тощо).

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї з 9 серпня.

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