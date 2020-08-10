Минреинтеграции предоставило перечень оснований для пересечения КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом

"Миниреинтеграции проводит рабочие консультации с представителями гражданского общества о практике применения временных ограничительных мер при пересечении КПВВ на админчерте с АР Крым из-за пандемии коронавируса. По результатам таких консультаций, обобщенно практику гуманитарных оснований для учета при принятии решений о предоставлении права на въезд/выезд в/из временно оккупированной территории Украины", - информируют в пресс-службе.

Указанные основания включают, в частности:

1. Необходимость соблюдения принципа единства семьи. В случаях совместного путешествия членов семьи, имеющих различную регистрацию места жительства, при наличии оснований для пересечения линии разграничения/административной черты хотя бы у одного члена семьи, другие члены семьи также допускаются к пересечению. Допускается пересечение линии разграничения/административной черты ребенком без сопровождения с целью воссоединения с семьей, при отсутствии оснований для пересечения линии разграничения/административной черты в сопровождающего лица, однако одновременно с другой стороны линии разграничения/административной черты ребенка должно ожидать уполномоченное лицо (один из родителей, опекун, другое уполномоченное лицо).

2. Случаи смерти близких родственников (необходимость организации захоронения) или тяжелой болезни близких родственников (основанием могут быть копии справок о смерти, медицинских справок, копии паспортов больных или умерших).

3. Случаи тяжелых и хронических болезней (инсулинозависимый диабет, онкологические заболевания, потребность в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии), необходимость пополнения запасов лекарств и прохождение регулярного лечения или терапии (основанием могут быть копии медицинских справок, рецептов).

4. Случаи пересечения линии разграничения/административной черты лицами, которые не имеют зарегистрированного места жительства на подконтрольной/неподконтрольной правительству Украины территории, однако они могут по-другому подтвердить факт постоянного проживания на этой территории (основанием могут быть копии паспортов родственников или членов семей, которые проживают в направлении следования, документы или копии подтверждающих право собственности на недвижимое имущество или место работы).

5. Случаи, когда лицо имеет документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в третьей стране и при наличии подтверждения запланированной эвакуации в это государство (основанием могут быть вид на жительство, билеты, переписка).

6. Подача абитуриентом (в том числе с участием одного из родителей или опекуна) документов для поступления в учреждение образования, участие в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, а также составление студентами экзаменов в учебных заведениях.

7. Другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения лицом линии разграничения/ административной черты в любом направлении по гуманитарным соображениям, или с целью предотвращения нарушения основных прав (например, в случае политического преследования на оккупированной территории и т.п.).

Напомним, правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее с 9 августа.