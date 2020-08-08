Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї з 9 серпня. Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України, передає УНН.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї", - написав у Telegram міністр Кабміну Олег Немчинов.

За його словами, це обумовлено дорученням Президента України Кабінету Міністрів України переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Рішення спрямовано на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

"Таким чином, тимчасово припиниться з 8.00 9 серпня 2020 р. до 8.00 30 серпня 2020 р. робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску
громадян України та членів їх сімей:
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;
- осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна", - написав Немчинов.

Він також додав, що виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - резюмував Немчинов.

Нагадаємо, Зеленський доручив Шмигалю мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусу.

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