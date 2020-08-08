Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї", - написав у Telegram міністр Кабміну Олег Немчинов.

За його словами, це обумовлено дорученням Президента України Кабінету Міністрів України переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Рішення спрямовано на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

"Таким чином, тимчасово припиниться з 8.00 9 серпня 2020 р. до 8.00 30 серпня 2020 р. робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску

громадян України та членів їх сімей:

- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;

- осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна", - написав Немчинов.

Він також додав, що виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - резюмував Немчинов.

Нагадаємо, Зеленський доручив Шмигалю мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусу.