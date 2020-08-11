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За два дні КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом перетнули понад 2,5 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Протягом 9-10 серпня КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом перетнули в обох напрямках 2626 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"З 00:00 9 серпня по 00:00 11 серпня КПВВ на адмінмежі у Херсонській області з АР Крим перетнуло в обидві сторони 2626 людей. На виїзд до ТОТУ АР Крим 1277 осіб та 90 транспортних засобів. На в'їзд до материкової частини України 1349 осіб та 125 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мініреінтеграції узагальнили практику гуманітарних підстав, для врахування при ухваленні рішень щодо надання права на в’їзд та виїзд з тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя.

Як повідомлялося в УНН, рішенням уряду України було призупинено проїзд через КПВВ на адмінмежі з Кримом з 9 серпня 2020 року до 30 серпня 2020 року, за виключенням деяких категорій громадян України та членів їх сімей.

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