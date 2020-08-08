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Закриття КПВВ на адмінмежі з Кримом: кому дозволять проїзд

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Україна призупинила проїзд через КПВВ на адмінмежі з Кримом з 9 серпня 2020 року до 30 серпня 2020 року за виключенням деяких категорій громадян України та членів їх сімей. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.

“Таким чином, тимчасово припиниться з 0️8:00 9️ серпня 2️020 року до 08:00 30 серпня 2020 року робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску громадян України та членів їх сімей”, — зазначив він.

Так пропускатимуть громадян України та членів їх сімей:

— місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

— місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;

— осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної

Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Зазначається, що виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Окрім того, виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом.

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