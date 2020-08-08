Закриття КПВВ на адмінмежі з Кримом: кому дозволять проїзд

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Україна призупинила проїзд через КПВВ на адмінмежі з Кримом з 9 серпня 2020 року до 30 серпня 2020 року за виключенням деяких категорій громадян України та членів їх сімей. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.