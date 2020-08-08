Закрытие КПВВ на админчертах с Крымом: кому позволят проезд

"Таким образом, временно прекратится с 0️8: 00 9️ августа 2️020 года до 08:00 30 августа 2020 работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей ", - отметил он.

Так будут пропускать граждан Украины и членов их семей:

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество - на въезд;

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий дома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной

Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Отмечается, что выезд с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, выезд с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению Председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, Украина с 9 августа закрывает КПВВ на админчертах с Крымом.