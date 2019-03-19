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За сутки в Киевской области произошло более ста пожаров травы

Киев • УНН

 • 6943 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области за минувшие сутки было зарегистрировано 104 пожара травяного настила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

За сутки в Киевской области произошло более ста пожаров травы

"На протяжении прошлых суток в области было зарегистрировано 104 пожара травяного настила и 4 возгорания мусора на общей площади 151,0855 га", - говорится в сообщении.

Так, спасатели Киево-Святошинского района в сутки 20 раз привлекались к ликвидации возгорания сухой травы. Общая площадь горения составила около 30 га.

В городе Тетиев горели камыши и травяной настил на площади ориентировочно 3 гектара. Спасатели рассказали, что тушение пожара осложнил сильный ветер, он способствовал быстрому распространению пламени по траве.
Пожар ликвидировали, его общая площадь составила 3 га.

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В с. Морозовка Барышевского района горел травяной настил на площади около 2 га. Пожар ликвидировали, его причина устанавливается.

В Переяслав-Хмельницком районе спасатели трижды привлекались к ликвидации возгорания травяного настила. Общая площадь горения составила 3,5 га.

На окраине Богуслав пожар уничтожил 5000 кв.м травяного настила, пострадавших нет.

Также горел травяной настил на окраине с. Дмитренки.

"Площадь пожара составила 15000 м кв.", - уточнили спасатели.

В с. Стретовка Кагарлыкский района также произошло возгорание травяного настила, пожар потушен.

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Напомним, с начала года пожары в Украине унесли жизни уже 600 человек.

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