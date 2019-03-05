Пенсіонер впав у багаття, коли палив сухе листя
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Чернівецькій області чоловіку стало зле, коли він запалив сухе листя, і він впав у багаття. Про це повідомив начальник управління ДСНС України у Чернівецькій області Сергій Михайлюк у Facebook, передає УНН.
"4 березня у с. Іспас Вижницького району під час спалювання сухого листя та сміття травмувався місцевий мешканець 1930 р.н. (року народження - ред.). Чоловік запалив сухе листя, у той час йому стало зле, і він впав у розведене багаття", - написав Михайлюк.
За його даними, потерпілий отримав опіки 40% тіла і зараз перебуває в реанімаційному відділенні Вижницької районної лікарні.
"Пожежу було ліквідовано місцевими мешканцями, пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликалися", - уточнив начальник управління.
Він додав, що також того дня суха трава горіла у с. Ожеве Сокирянського району.
"Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Зважаючи на вітряну погоду, вогонь швидко розповсюдився на велику площу, виникла загроза поширення пожежі на житлові будинки", - уточнив Михайлюк.
Рятувальники ліквідували пожежу в межах, в яких її застали на момент прибуття, і врятували будівлі від вогню. Площа цього займання склала 6 га.
Крім того, у с. Чагор Глибоцького району рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та площі 1 га.
"Загалом впродовж минулої доби через спалювання сухої трави в Чернівецькій області виникло 11 пожеж. Пожежі мали місце у м. Чернівцях, Сторожинецькому, Сокирянському, Глибоцькому, Вижницькому, Герцаївському, Кіцманському та Новоселицькому районах", - зазначив Михайлюк.
Нагадаємо, у пожежі в Одеській області постраждали двоє дітей.