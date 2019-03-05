Пенсионер упал в костер, когда палил сухие листья
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Черновицкой области мужчине стало плохо, когда он зажег сухие листья, и он упал в костер. Об этом сообщил начальник управления ГСЧС Украины в Черновицкой области Сергей Михайлюк в Facebook, передает УНН.
"4 марта в с. Испас Вижницкого района при сжигании сухих листьев и мусора травмировался местный житель 1930 г.р. (года рождения - ред.). Мужчина зажег сухие листья, в это время ему стало плохо, и он упал в разведенный костер", - написал Михайлюк.
По его данным, пострадавший получил ожоги 40% тела и сейчас находится в реанимационном отделении Выжницкой районной больницы.
"Пожар был ликвидирован местными жителями, пожарно-спасательные подразделения на место происшествия не вызывались", - уточнил начальник управления.
Он добавил, что также в тот день сухая трава горела в с. Ожево Сокирянского района.
"Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Учитывая ветреную погоду, огонь быстро распространился на большую площадь, возникла угроза распространения пожара на жилые дома", - уточнил Михайлюк.
Спасатели ликвидировали пожар в пределах, в которых его застали в момент прибытия, и спасли здания от огня. Площадь этого пожара составила 6 га.
Кроме того, в с. Чагор Глыбоцкого района спасатели ликвидировали пожар сухой травы и площади 1 га.
"В целом на протяжении прошлых суток из-за сжигания сухой травы в Черновицкой области произошло 11 пожаров. Пожары имели место в г. Черновцах, Сторожинецком, Сокирянском, Глыбоцком, Выжницком, Герцаевском, Кицманском и Новоселицком районах", - отметил Михайлюк.
Напомним, в пожаре в Одесской области пострадали двое детей.