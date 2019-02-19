Під час пожежі на Одещині постраждали двоє дітей

Повідомлення про пожежу надійшло о 16:42. За інформацією ДСНС, у місті Балта по вулиці Фрунзе горів житловий будинок. О 16:49 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що горять домашні речі у одноповерховому житловому будинку.

Вогнеборці локалізували пожежу о 16:51 та ліквідували о 17:10 . Під час гасіння пожежі рятувальники винесли із будинку двох дітей дошкільного віку – дворічного хлопчика та п’ятирічну дівчинку. Дітей передали бригаді "швидкої", яка доправила їх до медичного закладу. Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, за фактом загибелі дітей під час пожежі в Чернігівській області, поліція відкрила кримінальне провадження.