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Під час пожежі на Одещині постраждали двоє дітей

Під час пожежі на Одещині постраждали двоє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Під час пожежі у житловому будинку в місті Балта Одеської області постраждали двоє дітей. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.

Повідомлення про пожежу надійшло о 16:42. За інформацією ДСНС, у місті Балта по вулиці Фрунзе горів житловий будинок. О 16:49 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що горять домашні речі у одноповерховому житловому будинку.

Вогнеборці локалізували пожежу о 16:51 та ліквідували о 17:10 . Під час гасіння пожежі рятувальники винесли із будинку двох дітей дошкільного віку – дворічного хлопчика та п’ятирічну дівчинку. Дітей передали бригаді "швидкої", яка доправила їх до медичного закладу. Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, за фактом загибелі дітей під час пожежі в Чернігівській області, поліція відкрила кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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