Во время пожара в Одесской области пострадали двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Во время пожара в жилом доме в городе Балта Одесской области пострадали двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ДСНС, передает УНН.
Сообщение о пожаре поступило в 16:42. По информации ДСНС в городе Балта по улице Фрунзе горел жилой дом. В 16:49 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горят домашние вещи в одноэтажном жилом доме.
Спасатели локализовали пожар в 16:51 и ликвидировали в 17:10. Во время тушения пожара они вынесли из дома двух детей дошкольного возраста - двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Детей передали бригаде "скорой", которая доставила их в медицинское учреждение. Сейчас причина пожара устанавливается.
Напомним, по факту гибели детей во время пожара в Черниговской области полиция открыла уголовное производство.