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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 46922 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 62713 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125787 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127960 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145247 просмотра

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Во время пожара в Одесской области пострадали двое детей

Во время пожара в Одесской области пострадали двое детей

Киев  •  УНН

 • 10423 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Во время пожара в жилом доме в городе Балта Одесской области пострадали двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ДСНС, передает УНН.

Сообщение о пожаре поступило в 16:42. По информации ДСНС в городе Балта по улице Фрунзе горел жилой дом. В 16:49 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горят домашние вещи в одноэтажном жилом доме.

Спасатели локализовали пожар в 16:51 и ликвидировали в 17:10. Во время тушения пожара они вынесли из дома двух детей дошкольного возраста - двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Детей передали бригаде "скорой", которая доставила их в медицинское учреждение. Сейчас причина пожара устанавливается.

Напомним, по факту гибели детей во время пожара в Черниговской области полиция открыла уголовное производство.

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