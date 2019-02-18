За фактом загибелі дітей у пожежі в Чернігівській області відкрито провадження

"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство - ред.). Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, надвечір 17 лютого до поліції та рятувальників надійшла інформація про пожежу в приватному будинку одного із сіл Менського району. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили в помешканні тіла трьох загиблих малолітніх дітей, які ймовірно загинули від отруєння чадним газом. Мати розтопила грубу та пішла у справах. Поки її вдома не було, в будинку зайнялося полум’я.

Нагадаємо, у Чернігівській області під час пожежі у приватному будинку загинуло три дитини, 2015, 2016 та 2017 років народження.



