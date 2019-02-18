По факту гибели детей при пожаре в Черниговской области открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По факту гибели детей во время пожара в Черниговской области, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает УНН.
"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство - ред.). Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, вечером 17 февраля в полицию и спасателям поступила информация о пожаре в частном доме одного из сел Менского района. Во время тушения пожара пожарные обнаружили в доме тела трех погибших малолетних детей, вероятно погибли от отравления угарным газом. Мать растопила печку и ушла по делам. Пока ее дома не было, в доме загорелся огонь.
Напомним, в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей, 2015, 2016 и 2017 рождения.