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Під час пожежі на Чернігівщині загинуло троє дітей

Під час пожежі на Чернігівщині загинуло троє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Чернігівській області під час пожежі у приватному будинку загинуло три дитини, 2015, 2016 та 2017 років народження. Про це повідомляє УНН із посиланням прес-центр ДСНС.

“17 лютого о 20 год. 05 хв. у с. Дягова Менського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 дитини (2015, 2016 та 2017 р.н.)”, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Додається, що о 22 год. 10 хв. підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано на площі 50 м2.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Чернігівській області.

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Як повідомляв УНН, п’ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули в пожежі в приватному будинку в Краснозерского районі Новосибірської області у Росії.

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