Во время пожара в Черниговской области погибли трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей, 2015, 2016 и 2017 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-центр ГСЧС.
"17 февраля в 20 час. 05 мин. в с. Дягова Менского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 ребенка (2015, 2016 и 2017 г.р.)", - говорится в сообщении спасателей.
Добавляется, что в 22 час. 10 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 50 м2.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.
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Как сообщал УНН, пять человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в частном доме в Краснозерского районе Новосибирской области в России.