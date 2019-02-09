На Вінничині через несправність обігрівача загинули дві маленькі дівчинки

“Повідомлення про загибель малолітніх дітей в селі Василівка до поліції надійшло 8 січня близько 14.00 години від чергового диспетчера ГУДСНС. За попередньою інформацією, причина трагедії — отруєння продуктами горіння”, — йдеться у повідомленні.

За словами начальника Тиврівського відділення поліції Анатолія Присяжнюка, попередньо встановлено, що “20-річна мати залишила дітей сплячими в приватному будинку з увімкненим обігрівачем, а сама пішла до місцевого магазину. Коли повернулась — виявила задимлення в будинку та дітей без ознак життя”.

За попередньою інформацією, дівчатка віком 2 роки та дев’ять місяців, загинули через отруєння продуктами горіння килиму.

“Матір дітей, яка виховувала їх самостійно, характеризується позитивно, на обліку в соціальних службах не перебувала”, — додають у повідомленні.

За цим фактом слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство) з додатковою кваліфікацією “нещасний випадок”.

У межах розслідування будуть з’ясовані усі обставини загибелі дітей.

Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі у житловому будинку в селі Добре Миколаївської області загинули двоє малолітніх дітей, ще одну дитину госпіталізовано у тяжкому стані.