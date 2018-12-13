Двоє дітей загинули у пожежі, ще одну госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у житловому будинку в селі Добре Миколаївської області загинули двоє малолітніх дітей, ще одну дитину госпіталізовано у тяжкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Пожежа виникла 12 грудня о 13:58 в приватному житловому будинку. У помешканні у цей час перебували троє малолітніх дітей.
В обласному управлінні ДСНС зазначили, що при з’ясуванні обставин стало відомо, що горіло крісло в одній із кімнат. У результаті цього утворилося щільне задимлення. Діти надихалися продуктами горіння.
"Внаслідок пожежі загинуло 2 дітей (2016 та 2017 р.н.) та 1 дитину (2014 р.н.) в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні", - повідомили рятувальники.
Пожежа ліквідована місцевим населенням.
Нагадаємо, у пожежі в будинку загинула півторарічна дитина.