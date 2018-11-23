У пожежі в будинку загинула півторарічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Волинській області у житловому будинку сталася пожежа, через яку загинула 1,5-річна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"23 листопада о 10:30 до Служби "101" надійшло повідомлення про те, що у місті Ковель у провулку Шевченка виникла пожежа в одноповерховому цегляному житловому будинку... Як стверджують очевидці, діти залишалися у помешканні самі", – йдеться в повідомленні.
До приїзду рятувальників мати винесла з охопленої вогнем кімнати двох своїх дочок 4 та 1,5 років.
"Півторарічна дівчинка померла у кареті швидкої допомоги, старша дитина не постраждала. Пожежа локалізована о 10:39, ліквідована о 10:55. Причина пожежі та обставини загибелі дитини встановлюються. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок дитячих пустощів з побутовими електроприладами", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у Київській області двоє маленьких дітей загинули при пожежі у приватному будинку. Попередньо, на момент трагедії батьки загиблих малюків працювали в нічну зміну на місцевому заводі. Дітей залишили на сусідку.