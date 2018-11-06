Двоє дітей загинули на пожежі, поки батьки працювали у нічну зміну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Несправне опалення могло стати ймовірною причиною загибелі у ніч на вівторок під час пожежі у приватному будинку жінки та двох малолітніх дітей у містя Узін Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"За попередньою інформацією, на момент трагедії батьки загиблих малюків працювали в нічну зміну на місцевому заводі. Дітей залишили на сусідку. Відомо, що будинок опалювався грубою та обігрівачем", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, наразі проводяться відповідні експертизи з метою встановлення причини загорання. Триває досудове розслідування за відкритим кримінальним провадженням за ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Нагадаємо, 6 листопада о 1:01 у місті Узин Білоцерківського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи, з них дві дитини 2016 та 2017 р.н. О 3:47 пожежу ліквідовано на площі 64 кв. м.