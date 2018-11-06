Двое детей погибли на пожаре, пока родители работали в ночную смену
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Неисправное отопление могло стать вероятной причиной гибели в ночь на вторник во время пожара в частном доме женщины и двух малолетних детей в городе Узин Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"По предварительной информации, на момент трагедии родители погибших детей работали в ночную смену на местном заводе. Детей оставили на соседку. Известно, что дом отапливался грубой и обогревателем", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, сейчас проводятся соответствующие экспертизы с целью установления причины возгорания. Продолжается досудебное расследование по открытыму уголовныму производству по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Напомним, 6 ноября в 1:01 в городе Узин Белоцерковского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека, из них двое детей 2016 и 2017 г.р. В 3:47 пожар ликвидирован на площади 64 кв. м.