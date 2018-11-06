ДСНС: у результаті пожежі на Київщині загинули двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Рятувальники повідомили, що в результаті нічної пожежі у житловому будинку в Київській області загинули 3 людини, серед них двоє дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“6 листопада о 01:01 у м. Узин Білоцерківського району, у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи (з них 2 дитини 2016 та 2017 р.н.). О 03:47 пожежу ліквідовано на площі 64 м2”, — вказано у повідомленні рятувальників.
До гасіння залучалось 14 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Нагадуємо, як повідомили у ДСНС України у Дніпропетровській області, під час пожежі у ніч на суботу в п’ятиповерхівці м. Дніпро загинуло 3 особи.