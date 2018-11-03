ДСНС: внаслідок пожежі у Дніпрі загинуло 3 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час пожежі у п’ятиповерхівці м. Дніпро загинуло 3 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України у Дніпропетровській області.
“3 листопада о 00:25 у м. Дніпро по вул. Робоча, 164, у п’ятиповерховому житловому будинку на другому поверсі в квартирі виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи (з них 1 дитина 2014 р.н.) та постраждала 1 дитина (2013 р.н.), яку госпіталізовано до лікарні”, — вказано у повідомленні надзвичайників.
О 01:01 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 2 м2. До гасіння залучалось 8 чол. та 2 од. техніки ДСНС.
Нагадуємо, поблизу Мистецького арсеналу в Печерському районі міста Києва 1 листопада загорілася будівля.