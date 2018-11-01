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У Києві загорілася будівля біля Мистецького арсеналу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поблизу Мистецького арсеналу в Печерському районі міста Києва загорілася будівля. Про це повідомила УНН прес-секретар ДСНС в Києві Світлана Водолага.

“Горить дах будинку. Була локалізація, але зараз рятувальники вскривають дах будинку, щоб повністю розібрати прогорілі конструкції і не допустити повторного загорання”, — зазначила прес-секретар.

За її словами, загоряння відбулось у триповерховій відселеній будівлі на вул.Лаврській, 16 у Печерському районі столиці.

Як розповіли у відомстві, повідомлення про пожежу надійшло о 14:57. О 15:50 пожежа була локалізована на площі 40 кв. м. О 16:44 її ліквідували.

На місці події працювали 10 одиниць техніки та 38 рятувальників. Причина виникнення пожежі з’ясовується, загиблих та травмованих внаслідок НС немає.

Нагадаємо, з початку цього року під час пожеж в Україні загинули 1110 людей.

9 жовтня рятувальники ліквідували пожежу в одному із інститутів столиці.

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