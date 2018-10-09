У Києві горів інститут колоїдної хімії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в одному із інститутів столиці. Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС у м.Києві, передає УНН.
“Загоряння сталося на 1-му поверсі в одному із кабінетів лабораторії медичного інституту на бул. Академіка Вернадського”, — йдеться у повідомленні.
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Сигнал про подію надійшов 9 жовтня о 08:33 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві. За наявною інформацією, у одному із медичних інститутів на вул. Вернадського, що у Святошинському районі столиці, виникла пожежа.
До місця виклику негайно було направлено рятувальників. По прибуттю до місця події було встановлено, що загоряння сталося на 1-му поверсі в одному із кабінетів лабораторії. Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі.
Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, о 09:17 загоряння було локалізовано на площі 20 кв. м, тим самим запобігши розповсюдженню вогню на більшу площу, а о 09:33 — ліквідовано.
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До гасіння пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також близько 35 співробітників особового складу.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.
Загиблих та травмованих немає, евакуація не проводилась.
Нагадаємо, 27 вересня 2017 року у Києві горів Інститут харчових технологій, який знаходиться на вулиці Володимирській, що у центрі столиці.