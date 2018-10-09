В Киеве горел институт коллоидной химии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в одном из институтов столицы. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в г. Киеве, передает УНН.
“Возгорание произошло на 1-м этаже в одном из кабинетов лаборатории медицинского института на бул. Академика Вернадского”, - говорится в сообщении.
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Сигнал о происшествии поступил 9 октября в 8:33 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве. По имеющейся информации, в одном из медицинских институтов на ул. Вернадского, в Святошинском районе столицы, возник пожар.
К месту вызова немедленно были направлены спасателей. По прибытию к месту происшествия было установлено, что возгорание произошло на 1-м этаже в одном из кабинетов лаборатории. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, в 09:17 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м, тем самым предотвратив распространение огня на большую площадь, а в 09:33 — ликвидировано.
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К тушению пожара были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 35 сотрудников личного состава.
Причина возникновения пожара выясняется.
Погибших и травмированных нет, эвакуация не проводилась.
Напомним, 27 сентября 2017 года в Киеве горел Институт пищевых технологий, который находится на улице Владимирской в центре столицы.