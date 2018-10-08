У Харкові горів Центр репродуктивної медицини

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні в будівлі Центру репродуктивної медицини сталася пожежа, в результаті якої рятувальникам довелося проводити евакуацію людей з приміщень. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.