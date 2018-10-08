У Харкові горів Центр репродуктивної медицини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні в будівлі Центру репродуктивної медицини сталася пожежа, в результаті якої рятувальникам довелося проводити евакуацію людей з приміщень. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
“8 жовтня о 15:16 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій будівлі Центру репродуктивної медицини ім. академіка В.І. Грищенко, що розташована на вул. Благовещенскій, 25 в Холодногірського району міста Харкова”, — повідомили у прес-службі відомства.
Як зазначили в ДСНС, загоряння сталося у горищному приміщенні. Там зайнявся утеплювач. На момент прибуття першого рятувального підрозділу площа пожежі склала близько 30 кв. м. Вже о 15:45 вогонь вдалося локалізувати. З небезпечної зони задимлення на свіже повітря були евакуйовані 15 чоловік. Повна ліквідація пожежі зафіксована о 16:46. Жертв і постраждалих немає.
До місця події були направлені 8 пожежних автоцистерн та 2 автодрабини. Причина загоряння з’ясовується.
Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, о 9:18 у “Черкаському міському зоопарку” на вулиці Смілянській, 132, сталася пожежа.