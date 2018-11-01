В Киеве загорелось здание возле Мыстецкого арсенала
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Возле Арсенала в Печерском районе города Киева загорелось здание. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
"Горит крыша дома. Была локализация, но сейчас спасатели вскрывают крышу дома, чтобы полностью разобрать прогоревшие конструкции и не допустить повторного возгорания", - отметила пресс-секретарь.
По ее словам, возгорание произошло в трехэтажном отселенном здании на ул.Лаврская, 16 в Печерском районе столицы.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 14:57. В 15:50 пожар был локализован на площади 40 кв. м. В 16:44 его ликвидировали.
На месте происшествия работали 10 единиц техники и 38 спасателей. Причина возникновения пожара выясняется, погибших и травмированных в результате ЧП нет.
Напомним, с начала этого года во время пожаров в Украине погибли 1110 человек.
9 октября спасатели ликвидировали пожар в одном из институтов столицы.