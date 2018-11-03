ГСЧС: в результате пожара в Днепре погибло 3 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время пожара в пятиэтажке г. Днепр погибли 3 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
“3 ноября в 00:25 в г. Днепр по ул. Рабочая, 164, в пятиэтажном жилом доме на втором этаже в квартире возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека (из них 1 ребенок 2014 г.р.) и пострадал 1 ребенок (2013 г.р.), которого госпитализировали в больницу”, — указано в сообщении чрезвычайников.
В 1:01 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 2 м2. К тушению привлекалось 8 чел. и 2 ед. техники ГСЧС.
Напоминаем, вблизи Арсенала в Печерском районе города Киева 1 ноября загорелась здание.