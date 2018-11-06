ГСЧС: в результате пожара в Киевской области погибли двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Спасатели сообщили, что в результате ночного пожара в жилом доме в Киевской области погибли 3 человека, среди них двое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“6 ноября в 1:01 в г. Узин Белоцерковского района, в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека (из них 2 ребенка 2016 и 2017 г.р.). В 3:47 пожар ликвидирован на площади 64 м2”, — указано в сообщении спасателей.
К тушению привлекалось 14 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напоминаем, как сообщили в ГСЧС Украины в Днепропетровской области, во время пожара в ночь на субботу в пятиэтажке г. Днепр погибло 3 человека.