При пожаре в доме погиб полуторагодовалый ребенок

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103213 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108742 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145082 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141019 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134680 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127465 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168394 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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При пожаре в доме погиб полуторагодовалый ребенок

При пожаре в доме погиб полуторагодовалый ребенок

Киев  •  УНН

 • 11015 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Волынской области в жилом доме произошел пожар, из-за которой погибла 1,5-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"23 ноября в 10:30 в Службу "101" поступило сообщение о том, что в городе Ковель в переулке Шевченко возник пожар в одноэтажном кирпичном жилом доме... Как утверждают очевидцы, дети оставались в доме сами", – говорится в сообщении.

До приезда спасателей мать вынесла из охваченной огнем комнаты двух своих дочерей 4 и 1,5 лет.

"Полуторагодовалая девочка умерла в карете скорой помощи, старший ребенок не пострадала. Пожар локализован в 10:39, ликвидирован в 10:55. Причина пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. По предварительным данным, беда случилась вследствие детских шалостей с бытовыми электроприборами", – отметили в ГСЧС.

Напомним, в Киевской области двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме. Предварительно, на момент трагедии родители погибших детей работали в ночную смену на местном заводе. Детей оставили на соседку.

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