При пожаре в доме погиб полуторагодовалый ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Волынской области в жилом доме произошел пожар, из-за которой погибла 1,5-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"23 ноября в 10:30 в Службу "101" поступило сообщение о том, что в городе Ковель в переулке Шевченко возник пожар в одноэтажном кирпичном жилом доме... Как утверждают очевидцы, дети оставались в доме сами", – говорится в сообщении.
До приезда спасателей мать вынесла из охваченной огнем комнаты двух своих дочерей 4 и 1,5 лет.
"Полуторагодовалая девочка умерла в карете скорой помощи, старший ребенок не пострадала. Пожар локализован в 10:39, ликвидирован в 10:55. Причина пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. По предварительным данным, беда случилась вследствие детских шалостей с бытовыми электроприборами", – отметили в ГСЧС.
Напомним, в Киевской области двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме. Предварительно, на момент трагедии родители погибших детей работали в ночную смену на местном заводе. Детей оставили на соседку.