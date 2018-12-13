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Двое детей погибли в пожаре, еще один госпитализирован

Киев • УНН

 • 9146 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В результате пожара в жилом доме в селе Доброе Николаевской области погибли двое малолетних детей, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Двое детей погибли в пожаре, еще один госпитализирован

Пожар возник 12 декабря в 13:58 в частном жилом доме. В доме в это время находились трое малолетних детей.

В областном управлении ГСЧС отметили, что при выяснении обстоятельств стало известно, что горело кресло в одной из комнат. В результате этого образовалось плотное задымление. Дети надышались продуктами горения.

"В результате пожара погибли 2 детей (2016 и 2017 г.р.) и 1 ребенок (2014 г.р.) в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - сообщили спасатели.

Пожар ликвидирован местным населением.

Напомним, в пожаре в доме погиб полуторагодовалый ребенок.

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