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В Винницкой области из-за неисправности обогревателя погибли две маленькие девочки

В Винницкой области из-за неисправности обогревателя погибли две маленькие девочки

Киев  •  УНН

 • 10841 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В результате задымления квартиры продуктами горения из-за неисправности обогревателя в селе Васильевка, что в Винницкой области, погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Винницкой области.

"Сообщение о гибели малолетних детей в селе Васильевка в полицию поступило 8 января около 14.00 часов от дежурного диспетчера ГУ ГСЧС. По предварительной информации, причина трагедии - отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

По словам начальника Тывровского отделения полиции Анатолия Присяжнюка, предварительно установлено, что "20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни".

По предварительной информации, девочки в возрасте 2 года и девять месяцев, погибли из-за отравления продуктами горения ковру.

"Мать детей, которая воспитывала их самостоятельно, характеризуется положительно, на учете в социальных службах не состояла", - добавляют в сообщении.

По данному факту следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства гибели детей.

Как сообщал УНН, в результате пожара в жилом доме в селе Доброе Николаевской области погибли двое малолетних детей, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

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