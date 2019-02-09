Внаслідок пожежі у Росії загинуло п'ятеро, серед них четверо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. П'ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули в пожежі в приватному будинку в Краснозерского районі Новосибірської області. Про це в суботу повідомило агентству ТАСС джерело в екстрених службах РФ, передає УНН.
“Загинули п’ять осіб, четверо дітей серед них”, — повідомив співрозмовник агентства, не уточнивши, чи були вони членами однієї родини.
У прес-службі місцевої МНС повідомили, що пожежа сталася в приватному будинку. В даний час відбувається ліквідація пожежі, в будинку сталося обвалення перекриттів.
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Як повідомляв УНН, внаслідок задимлення квартири продуктами горіння через несправність обігрівача у селі Василівка, що у Вінницькій області, загинуло двоє малолітніх дітей.