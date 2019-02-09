Внаслідок пожежі у Росії загинуло п'ятеро, серед них четверо дітей

КИЇВ. 9 лютого. УНН. П'ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули в пожежі в приватному будинку в Краснозерского районі Новосибірської області. Про це в суботу повідомило агентству ТАСС джерело в екстрених службах РФ, передає УНН.