В результате пожара в России погибли пятеро, среди них четверо детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в частном доме в Краснозерского районе Новосибирской области. Об этом в субботу сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах РФ, передает УНН.
"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.
В пресс-службе местной МЧС сообщили, что пожар произошел в частном доме. В настоящее время происходит ликвидация пожара, в доме произошло обрушение перекрытий.
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Как сообщал УНН, в результате задымления квартиры продуктами горения из-за неисправности обогревателя в селе Васильевка, что в Винницкой области, погибли двое малолетних детей.