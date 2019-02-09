У пожежі на Дніпропетровщині загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Дніпропетровщині ввечері 8 лютого, у селі міського типу Чортомлик сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок чого загинуло три людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
“8 лютого о 18:39 у смт Чортомлик Покровської міської ради в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи”, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Як повідомили у прес-службі ДСНС, о 19:30 пожежу було ліквідовано на площі 25 м2.
Додається, що до гасіння залучалось 10 чол. о/с та 2 од. рятувальної техніки.
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Як повідомляв УНН, на Вінничині через несправність обігрівача загинули дві маленькі дівчинки.