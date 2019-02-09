У пожежі на Дніпропетровщині загинуло троє осіб

КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Дніпропетровщині ввечері 8 лютого, у селі міського типу Чортомлик сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок чого загинуло три людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).