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Через пожежу в Парижі затримали жінку з психічними розладами

Через пожежу в Парижі затримали жінку з психічними розладами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Після смертельної пожежі у 16-му окрузі Парижа була затримана 41-річна жінка, яка страждає на психічні розлади, передає УНН з посиланням на BFMTV.

За словами прокурора Парижа Ремі Хейца, кількість загиблих досягла 8 осіб, понад 30 людей поранено.

"На даному етапі версія, якій віддається перевага, - злочинне діяння, була затримана людина, яка живе у будинку", - зазначив Хейц.

Ця людина була затримана вночі біля місця пожежі і взята під варту. За інформацією телеканалу, ця 41-річна жінка страждає на психічні розлади. Було розпочато розслідування.

Інцидент стався менш ніж через місяць після того, як у результаті вибуху газу в центрі Парижа загинули чотири людини.

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