Через пожежу в Парижі затримали жінку з психічними розладами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Після смертельної пожежі у 16-му окрузі Парижа була затримана 41-річна жінка, яка страждає на психічні розлади, передає УНН з посиланням на BFMTV.
За словами прокурора Парижа Ремі Хейца, кількість загиблих досягла 8 осіб, понад 30 людей поранено.
"На даному етапі версія, якій віддається перевага, - злочинне діяння, була затримана людина, яка живе у будинку", - зазначив Хейц.
Ця людина була затримана вночі біля місця пожежі і взята під варту. За інформацією телеканалу, ця 41-річна жінка страждає на психічні розлади. Було розпочато розслідування.
Інцидент стався менш ніж через місяць після того, як у результаті вибуху газу в центрі Парижа загинули чотири людини.