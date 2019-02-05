В пожаре в богатом районе Парижа погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В результате пожара в богатом районе Парижа погибли семь человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
По данным властей, пожар начался в жилом доме рано во вторник. Погибли по меньшей мере семь человек и около 30 получили ранения.
Пожар в восьмиэтажном здании в модном 16-м округе города был взят пожарными под контроль.
Власти заявили, что расследуют причину пожара.
Инцидент произошел менее чем через месяц после того, как в результате взрыва газа в центре Парижа погибли четыре человека.