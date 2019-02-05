У пожежі в заможному районі Парижа загинули семеро людей

За даними влади, пожежа почалася в житловому будинку рано у вівторок. Загинули щонайменше сім осіб і близько 30 отримали поранення.

Пожежу у восьмиповерховому будинку в модному 16-му окрузі міста пожежники взяли під контроль.

Влада заявила, що розслідує причину пожежі.

Інцидент стався менш ніж через місяць після того, як у результаті вибуху газу в центрі Парижа загинули чотири людини.