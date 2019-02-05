Из-за пожара в Париже задержали женщину с психическими расстройствами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. После смертельного пожара в 16-м округе Парижа была задержана 41-летняя женщина, которая страдает психическими расстройствами, передает УНН со ссылкой на BFMTV.
По словам прокурора Парижа Реми Хейца, число погибших достигло 8 человек, более 30 человек ранены.
"На данном этапе версия, которой отдается предпочтение, - преступное деяние, был задержан человек, который живет в здании", - отметил Хейц.
Этот человек был задержан ночью возле места пожара и взят под стражу. По информации телеканала, эта 41-летняя женщина страдает психическими расстройствами. Было начато расследование.
Инцидент произошел менее чем через месяц после того, как в результате взрыва газа в центре Парижа погибли четыре человека.