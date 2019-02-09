В пожаре в Днепропетровской области погибло три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Днепропетровской области вечером 8 февраля, в поселке городского типа Чертомлык произошел пожар в частном доме, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"8 февраля в 18:39 в пгт Чертомлык Покровского городского совета в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении спасателей.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 19:30 пожар был ликвидирован на площади 25 м2.
Добавляется, что к тушению привлекалось 10 чел. л/с и 2 ед. спасательной техники.
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