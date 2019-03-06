Вогонь перекинувся на жінку, коли та палила сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Чернівецькій області на жінку перекинувся вогонь, коли вона палила сміття у себе на городі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
Так, трагедія сталася у с. Кліводин 4 березня.
"Місцева мешканка 1941 р.н. (року народження - ред.) здійснювала прибирання території свого домогосподарства. Опісля вирішила запалити зібране сміття на власному городі. Внаслідок поривів вітру, вогонь перекинувся на пенсіонерку. Оскільки пожежа сухої трави та сміття самоліквідувалася, пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликалися", - йдеться в повідомленні.
Тіло загиблої наступного дня знайшли сусіди. Вони повідомили правоохоронців та рятувальників. Труп направили на судово-медичну експертизу у м. Кіцмань, щоб встановити остаточні причини смерті.
Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловіку стало зле, коли він запалив сухе листя, і впав у багаття.