Огонь перекинулся на женщину, когда та жгла мусор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Черновицкой области на женщину перекинулся огонь, когда она палила мусор у себя на огороде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
Так, трагедия произошла в с. Кливодин 4 марта.
"Местная жительница 1941 г.р. (года - ред.) осуществляла уборку территории своего домохозяйства. После решила зажечь собранный мусор на собственном огороде. В результате порывов ветра, огонь перекинулся на пенсионерку. Поскольку пожар сухой травы и мусора самоликвидировался, пожарно-спасательные подразделения на место происшествия не вызывались", - говорится в сообщении.
Тело погибшей на следующий день нашли соседи. Они сообщили правоохранителям и спасателям. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу в г. Кицмань, чтобы установить окончательные причины смерти.
Напомним, в Черновицкой области мужчине стало плохо, когда он зажег сухие листья, и упал в костер.