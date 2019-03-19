Пожежі в Україні цього року забрали життя вже 600 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку 2019 року на пожежах в Україні загинуло 608 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
Так, з початку року сталося 15 тисяч 938 пожеж, з яких 6 тисяч 854 - у житловому секторі. Вогонь за цей час забрав життя 608 людей, постраждало на пожежах - 347 осіб, врятовано - 488 людей.
Впродовж минулого тижня, з 11 по 17 березня, ліквідовано 2 тис. 264 пожежі, врятовано на пожежах 38 осіб та не допущено знищення вогнем 639 будівель і 51 од. техніки. На пожежах загинуло 45 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 556 тис. грн.
Нагадаємо, у Києві горіла друкарня.