Пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 600 человек

Так, с начала года произошло 15 тысяч 938 пожаров, из которых 6 тысяч 854 - в жилом секторе. Огонь за это время унес жизни 608 человек, пострадало на пожарах - 347 человек, спасены - 488 человек.

На прошлой неделе, с 11 по 17 марта, ликвидировано 2 тыс. 264 пожара, спасено на пожарах 38 человек и не допущено уничтожение огнем 639 зданий и 51 ед. техники. На пожарах погибло 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн 556 тыс. грн.

Напомним, в Киеве горела типография.