У Києві горіла друкарня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора, 17 березня, у Шевченківському районі Києва горіла друкарня, в результаті пожежі вогнеборці врятували жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС столиці.
"17 березня о 11:55 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в 1-поверховій будівлі, на вулиці Вавилових 11, що в Шевченківському районі столиці", - йдеться у повідомленні.
По прибуттю на місце вогнеборці встановили, що пожежа виникла в будівлі по виготовленню друкарської продукції. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували жінку 1971 року народження та передали її медикам.
"Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено друкарську продукцію, особисті речі, закопчено стіни та стелю приміщення", - додали у ДСНС.
Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються.
Нагадаємо, маріупольці прийняли роботу "Азовсталь" за пожежу.