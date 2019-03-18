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Маріупольці прийняли роботу “Азовсталь” за пожежу

Київ • УНН

 • 14626 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора, 17 березня, в соціальних мережах та засобах масової інформації з’явилась інформація про пожежу на території металургійного комбінату “Азовсталь” у м. Маріуполь Донецької області. Рятувальники спростовують цю інформацію і пояснюють, що ознаки горіння, які спостерігали мешканці Маріуполя, відбуваються в межах технологічного процесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Маріупольці прийняли роботу “Азовсталь” за пожежу

“Інформація не відповідає дійсності. Ознаки горіння, що можуть спостерігати мешканці міста відбуваються в межах технологічного процесу, та не становлять загрози населенню. Підприємство працює у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, масштабну пожежу на підприємстві з виготовлення пластикових виробів у селі Кам’янка Дніпропетровської області ліквідували.

Українські Національні Новини

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