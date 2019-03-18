Мариупольцы приняли работу "Азовсталь" за пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вчера, 17 марта, в социальных сетях и средствах массовой информации появилась информация о пожаре на территории металлургического комбината "Азовсталь" в г. Мариуполь Донецкой области. Спасатели опровергают эту информацию и объясняют, что признаки горения, которые наблюдали жители Мариуполя, происходят в пределах технологического процесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Информация не соответствует действительности. Признаки горения, которые могут наблюдать жители города, проходят в рамках технологического процесса, и не представляют угрозы населению. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, масштабный пожар на предприятии по изготовлению пластиковых изделий в селе Каменка Днепропетровской области ликвидировали.