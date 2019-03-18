Мариупольцы приняли работу "Азовсталь" за пожар

"Информация не соответствует действительности. Признаки горения, которые могут наблюдать жители города, проходят в рамках технологического процесса, и не представляют угрозы населению. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, масштабный пожар на предприятии по изготовлению пластиковых изделий в селе Каменка Днепропетровской области ликвидировали.



